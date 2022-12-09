Мир 09 декабря 2022, 21:12 Великобритания поставит Украине зенитные орудия и ракеты ПВО Премьер-министр Британии Сунак пообещал Зеленскому новые зенитные орудия и ракеты ПВО

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Поставки зенитных орудий и ракет противовоздушной обороны малой дальности начнутся в ближайшие недели из Великобритании на Украину. Об этом заявил премьер-министр королевства Риши Сунак в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба британского правительства.

В ходе беседы стороны обсудили вопрос восстановления энергосистемы Украины, а Зеленский отдельно поблагодарил британского премьера за предоставленные генераторы.

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Поставки оружия Украине значительно ухудшили арсеналы Великобритании. Страна передала половину противотанковых комплексов NLAW. Для восстановления запасов стране потребуется не менее четырех лет и 229 миллионов фунтов. Во столько оценили контракт со шведским производителем Saab на закупку новых боевых машин.

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Военный эксперт Питер Сучиу предупредил, что накачка оружием Украины со стороны стран Запада обернется против них. Неизвестно, в чьи руки попадут боевые машины и другая техника после завершения боевых действий. Специалист подчеркнул, что отсутствие учета приведет наводнению черного рынка гигантскими объемами вооружений, которые могут всплыть во многих преступлениях.