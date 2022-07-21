Великобритания поставит на Украину 50 тысяч артиллерийских снарядов

Великобритания намерена в ближайшие недели направить на Украину 50 тысяч артиллерийских снарядов и сотни единиц противотанкового оружия. Об этом сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, написал ТАСС.

Также стало известно, что Евросоюз предоставит Украине пятый транш помощи в размере 500 миллионов евро, эти деньги выделили на покупку оружия. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Общий размер траншей от ЕС Украине составил 2,5 миллиарда рублей. Финансирование распространяется как на новые виды военной техники, так и на списанные и снятые с вооружения.

При этом в Минобороны США сообщили, что не собираются поставлять на Украину снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью более 80 километров. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что сейчас Штаты передают украинцам снаряды дальностью 80 километров и этого достаточно.