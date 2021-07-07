Великобритания пообещала продолжить заходы кораблей в Черное море

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что их военно-морской флот продолжит заходить в Черное море. Британия считает, что это территориальные воды Украины, а не России.

Во время слушаний в Палате общин он сказал, что это международно-признанный маршрут движения, процитировало его слова РИА «Новости».

«Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать», — сказал Рааб.

Так он прокомментировал инцидент с эсминцем Defender, который вторгся в территориальные воды России.

В конце июня Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). После неоднократного предупреждения российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел бомбометание по курсу движения эсминца.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков пообещал «надавать по носу» за провокации в Черном море. Он отметил, что Соединенные Штаты и Великобритания своей провокацией пытались вскрыть систему российской береговой обороны и контроля за акваторией.