Мир 27 ноября 2022, 20:52 Великобритания подтвердила передачу высокоточных ракет Brimstone-2 Украине Минобороны Британии заявило о передаче Украине высокоточных ракет Brimstone-2 Википедия

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Европа продолжает снабжать Украину различными видами вооружений. Минобороны Великобритании подтвердило в Twitter информацию о передаче стране ракет Brimstone-2 с лазерным наведением.

«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2», — уточнили в британском ведомстве.

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В министерстве заметили, что эти боеприпасы помогут ВСУ сдержать продвижение российских войск. Количество переданных Украине ракет британское Минобороны не уточнило.

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Brimstone-2 разрабатывали для запуска с самолетов и вертолетов на дистанцию до 60 километров. При пуске с наземных платформ, как это практикуют подразделения ВСУ, эффективная дальность британских ракет составит 12 километров. Стоимость одной ракеты Brimstone-2 оценивается примерно в 175 тысяч евро.

С начала спецоперации власти Великобритании направили на Украину около семи тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW, самоходные зенитные установки Stormer, десятки гаубиц М109 и другое вооружение.