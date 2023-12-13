Мир 13 декабря 2023, 08:52 Великобритания поддержала членство Украины в НАТО Замглавы МИД Британии Ахмад сообщил о поддержке присоединения Украины к НАТО РИА «Новости»

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Великобритания выступает за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу и поддерживает ее на пути к членству в объединении. Об этом заявил замглавы МИД, лорд Тарик Ахмад Уимблдонский, сообщило издание «Лента.ру».

Дипломат ответил на парламентский запрос члена Палаты лордов Великобритании баронессы Мэри Гуди и указал, что страна всесторонне поддерживает Украину, в том числе финансово.

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«На Вильнюсском саммите 2023 года Великобритания и союзники ясно дали понять, что будущее Украины — в НАТО», — отметил он.

Ахмад добавил, что государство направило ВСУ 82 миллиона фунтов стерлингов, передав их с помощью пакета помощи НАТО.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макгорверн сообщил, что Великобритания пыталась повлиять на украинское руководство и вынудить президента Владимира Зеленского провести мирные переговоры с Россией. По мнению эксперта, министр иностранных дел Дэвид Кэмерон приезжал в Киев, чтобы озвучить украинскому лидеру позицию британских властей.