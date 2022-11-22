Мир 22 ноября 2022, 04:05 Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone Telegraph: Украина получила от Британии ракеты Brimstone-2

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Великобритания отправила на Украину высокоточные ракеты Brimstone-2. Дальность пуска этих ракет в два раза больше, чем у Brimstone первого поколения, которыми уже пользуется ВСУ, сообщила газета The Daily Telegraph.

Оснащенные лазерной системой самонаведения ракеты ВВС Великобритании запускает с истребителей Tornado и Typhoon, однако украинские военные предпочитают использовать грузовые машины. Стоимость одной ракеты Brimstone-2 оценивается примерно в 175 тысяч евро. Дальность ее полета при запуске с самолета составляет 60 километров. Общее число переданных Украине Brimstone-2 неизвестно.

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Ранее британские власти направили на Украину около семи тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW, самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak, несколько десятков гаубиц М109 и другое вооружение.

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Великобритания, как и другие страны, отслеживают поставки вооружения для Украины. Это связано с риском возможного попадания оружия в руки террористов, заявил ранее глава Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар.