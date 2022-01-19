Великобритания отправила на Украину легкие противотанковые средства

Великобритания поставила Украине помощь в виде партии легких противотанковых средств. Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства обороны.

«Прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании вооруженным силам Украины», — сказано в сообщении на сайте украинского министерства, фрагмент которого привело РИА «Новости». Там также добавлено, что «партнерами были предоставлены новые легкие противотанковые средства».

Это укрепит оборонные способности страны, отметил заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко. Сами средства, по его словам, будут использованы исключительно в оборонных целях.

«Безусловно, это укрепит наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях», — привела пресс-служба ведомства слова Петренко.

Телеканал Global News со ссылкой на свои источники сообщил, что Канада направила на Украину отряд сил специального назначения. Такое решение, по информации источников телеканала, приняли в связи с опасениями эскалации ситуации на российско-украинской границе.