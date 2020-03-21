Великобритания отменит некоторые мероприятия, приуроченные к празднованию 75-летия Победы

Правительство Великобритании решило из-за коронавируса отменить несколько праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы во Второй Мировой войне.

Согласно информации на сайте британских властей, в этому году не будет шествия ветеранов по улице Мэлл в центре столицы и празднований в парке Сент-Джеймс из-за последних рекомендаций Министерства здравоохранения страны. Также некоторые парады в других местах Великобритании будут отменены, уточнила «Газета.ru».

Сейчас кабинет министров Великобритании придумывает альтернативные способы отблагодарить своих ветеранов в день победы на нацизмом, которые будут позже опубликованы.

Во всем мире сейчас более 266 тысяч зараженных, 11187 человек умерли и 90603 пациентов смогли излечиться. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.