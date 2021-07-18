Власти Великобритании решили не проводить массовую вакцинацию от коронавируса детей и подростков. Как написала газета Telegraph, возможность такой прививки в стране будет только для исключительных случаев.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации страны дал рекомендации по борьбе с коронавирусом. Одним из ключевых предложений стал отказ от массовой вакцинации детей. Ее не будут проводить до того момента, пока не станет ясно: вакцина полностью безопасна. Но подростки от 12 лет все-таки смогут поставить прививку в нескольких случаях. Например, если у них особо высокий риск заразиться, или если они живут во взрослыми, чей иммунитет очень слаб.

Другие страны иначе относятся к вопросу вакцинации. Прививки от коронавируса для детей от 12 лет одобрили уже в США и Франции, а также в Израиле. Американские врачи говорят, что скоро COVID-19 станет настоящей пандемией только для непривитых. Президент США настаивает на том же — и говорит не читать ложные сообщения о вреде вакцинации в соцсетях.

В ВОЗ тоже сетуют, что препараты для прививок доступные еще не во всех странах, а значит, люди рискуют здоровьем и жизнью. При этом речь о том, чтобы избежать вакцинации детей, ни у экспертов, ни у политиков не идет.