Великобритания отказалась от строительства нового флагмана для флота | 360°

Мир 30 октября 2022, 19:37 Великобритания отказалась от строительства нового флагмана для флота Express: Великобритания отказалась от строительства нового флагмана для флота Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Власти Великобритании отказались от идеи строить новый флагман для флота. Они приняли решение сократить расходы, сообщила газета Express со ссылкой на источники.

В 2022 году глава Минобороны страны Бен Уоллес заявил, что ведомство выделит на создание флагмана до 250 миллионов фунтов стерлингов (примерно 300 тысяч долларов). Кораблю должна была достаться роль «жемчужины в короне» новой британской Национальной стратегии судостроения.

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Уоллес охарактеризовал будущий флагман как плавучее посольство для реализации дипломатических и торговых интересов Великобритании во всем мире.

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«Национальный флагман <…> не будет построен в ближайшее время. Команда премьер-министра считает его несущественным, и поэтому он исключен из списка в целях экономии», — сообщил источник газеты.