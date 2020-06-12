Великобритания отказалась от продления переходного периода по выходу из ЕС

Начавшийся 1 февраля выход Великобритании из Евросоюза официально необратим. Лондон отказался продлевать переходный период Brexit, который истекает 31 декабря 2020 года. Об этом написал на своей странице в Twitter министр по особым поручениям Соединенного Королевства Майкл Гоув.

«Я официально подтвердил, что Великобритания не продлит переходный период и что момент для продления теперь истек. 1 января 2021 года мы вернем контроль и заново обретем нашу политическую и экономическую независимость», — написал он по итогам онлайн-встречи с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шевчовичем.

Официально выход Великобритании из состава Евросоюза произошел 1 февраля этого года. Однако по документам сейчас идет переходный период.

Причиной продления стали постоянные срывы сделок по вопросу статуса Северной Ирландии. Это часть Соединенного Королевства, которая делит остров с Республикой Ирландия, которая остается в составе ЕС. Из-за этой коллизии условия выхода Великобритании несколько раз пересматривали. В 2018 году правительству Терезы Мэй удалось договориться о сделке с Брюсселем, но против выступили британские парламентарии.

Все закончилось тем, что Мэй ушла с поста главы правительства, а ее место занял Борис Джонсон, руководитель партии консерваторов. Он пригрозил, что так или иначе, но Великобритания выйдет из состава Евросоюза 31 октября. Но под давлением парламента он пошел на новое соглашение с ЕС. Однако за несколько дней до конца октября новый документ отказались поддержать лейбористы.

В декабре прошлого года в Великобритании прошли новые выборы в парламент, где консерваторы получили большинство мест. Это позволило Джонсону провести сделку через парламент. Однако за это время Брюссель продлил срок переходного периода до конца года.