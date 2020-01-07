    07 января 2020, 04:40

    Великобритания отказалась от подготовки к «жесткому» Brexit без сделки

    Валерия Шафирко

    Британское министерство по Brexit приостановило работу над чрезвычайным планом действий Yellowhammer, который был разработан на случай выхода страны из состава ЕС без сделки. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на правительственные документы, оказавшиеся в его распоряжение.
    Великобритания отказалась от подготовки к «жесткому» Brexit без сделки

    Письмо с указанием прекратить приготовления к «жесткому» выходу из Евросоюза было распространено еще 23 декабря, указывается в материале. Это было сделано в связи с ожиданиями, что сделка британского премьера Бориса Джонсона по Brexit будет окончательно одобрена депутатами Соединенного Королевства.

    В документе, опубликованном корреспондентом издания в Twitter, говорится, что осуществление Yellowhammer прекращается с января. Деньги на подготовку к «жесткому» Brexit выделяться больше не будут, а задействованные в работе над чрезвычайным планом действий чиновники вернутся к своим основным обязанностям.

    Правительство Великобритании запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer в сентябре прошлого года в случае, если после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки страна столкнется с трудностями взаимодействия с ЕС.