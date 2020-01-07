Великобритания отказалась от подготовки к «жесткому» Brexit без сделки

Письмо с указанием прекратить приготовления к «жесткому» выходу из Евросоюза было распространено еще 23 декабря, указывается в материале. Это было сделано в связи с ожиданиями, что сделка британского премьера Бориса Джонсона по Brexit будет окончательно одобрена депутатами Соединенного Королевства.

В документе, опубликованном корреспондентом издания в Twitter, говорится, что осуществление Yellowhammer прекращается с января. Деньги на подготовку к «жесткому» Brexit выделяться больше не будут, а задействованные в работе над чрезвычайным планом действий чиновники вернутся к своим основным обязанностям.

Правительство Великобритании запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer в сентябре прошлого года в случае, если после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки страна столкнется с трудностями взаимодействия с ЕС.