Великобритания ослабила санкции по Крыму

Британским судам теперь разрешается платить за портовые услуги ГУП «Крымские морские порты», а именно Керченского рыбного порта, Евпаторийского и Ялтинского торговых портов.

Снимается также запрет на оплату услуг филиала предприятия — «Госгидрографии» и портовых терминалов «Крымских морских портов».

Лицам, которые намерены произвести оплату услуги «Крымских морских портов», нужно предупреждать об этом британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима — OFSI.

Документ вступил в силу с 1 января этого года, уточнило Ura.ru.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России из-за вхождения Крыма в состав государства в 2014 году и обострения ситуации на юго-востоке Украины. Введенные экономические ограничения периодически продлеваются. Так 17 декабря 2020 года Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода.