Великобритания опровергла причастность своих ВМС к диверсии на «Северных потоках» | 360°

Мир 29 октября 2022, 16:52 Великобритания опровергла причастность своих ВМС к диверсии на «Северных потоках» Минобороны Великобритании заявило о непричастности своих ВМС к подрыву «Северных потоков» РИА "Новости"

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Сообщение о причастности подразделения ВМС Великобритании к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не отвечает действительности. Об этом заявили в Минобороны страны.

В военном ведомстве подчеркнули, что Соединенное Королевство не имеет отношения к ЧП на российских магистральных экспортных газопроводах, сообщил ТАСС.

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«Российское Минобороны прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба», — утверждают представители британского министерства.

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Информацию о том, что ВМС Великобритании причастны к подрыву «Северных потоков», Минобороны РФ опубликовало сегодня днем. По данным ведомства, британские военные, находившиеся в Очакове Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта, написала НСН.

Диверсии на газопроводах произошли 26 сентября.