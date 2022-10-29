Великобритания опровергла причастность своих ВМС к диверсии на «Северных потоках» | 360°

29 октября 2022, 16:52
Великобритания опровергла причастность своих ВМС к диверсии на «Северных потоках»
Минобороны Великобритании заявило о непричастности своих ВМС к подрыву «Северных потоков»
Сообщение о причастности подразделения ВМС Великобритании к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не отвечает действительности. Об этом заявили в Минобороны страны.
В военном ведомстве подчеркнули, что Соединенное Королевство не имеет отношения к ЧП на российских магистральных экспортных газопроводах, сообщил ТАСС.
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«Российское Минобороны прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба», — утверждают представители британского министерства.
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Информацию о том, что ВМС Великобритании причастны к подрыву «Северных потоков», Минобороны РФ опубликовало сегодня днем. По данным ведомства, британские военные, находившиеся в Очакове Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта, написала НСН.
Диверсии на газопроводах произошли 26 сентября.
Великобритания
Минобороны РФ
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