В Великобритании опровергли сведения о якобы имевших место переговорах Киева и Лондона о возможном ударе по Крымскому мосту. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал зампостпреда страны при ООН Джеймс Кариуки

«Я ничего не слышал об этом», — отметил Кариуки. Так он ответил на вопрос о том, действительно ли у Великобритании есть планы уничтожить мост, который соединяет полуостров с остальной российской территорией.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти Киева еще в июне обсуждали с британскими политиками удар по Крымскому мосту. В качестве подтверждения своих слов он опубликовал фото с министром обороны Беном Уоллесом и бывшим на тот момент британским премьером Борисом Джонсоном.

Депутат комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и народной дипломатии Юрий Гемпель назвал такие планы украинских властей безумными. При этом он отметил, что никто не останется забыт — политика ненависти и нацизма вернется к ним бумерангом.

Российский флот, как добавил дипломат, способен обеспечить необходимую безопасность как полуострова, так и Крымского моста.