Великобритания определила популярность RT и Sputnik перед референдумом о Brexit

«Более 260 статей, опубликованных RT и Sputnik за шесть месяцев до референдума, были так широко распространены в Twitter, что их могли увидеть до 134 миллиона раз», — отмечается в статье.

Однако нет информации о том, могло ли это повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году.

По словам сайта RT, публикации крупных групп, поддерживающих Brexit, Leave и Leave.eu посмотрели 33 миллиона и 14 миллионов раз соответственно.

«Если это действительно так и наши службы безопасности не смогли прийти к выводу о степени или влиянии российского вмешательства на референдум 2016 года, то это вызывает серьезные вопросы, которые требуют серьезные ответов», — пояснил теневой министр иностранных дел Великобритании Эмили Торнберри.