  • Великобритания определила популярность RT и Sputnik перед референдумом о Brexit

    18 ноября 2019, 11:08

    Ольга Ситникова

    Комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании в течение 18 месяцев проводил исследование, изучая «незаконную российскую деятельность в Великобритании». Согласно результатам, материалы RT и Sputnik, выпущенные перед референдумом о Brexit, могли повлиять на пользователей социальных сетей, сообщил The Times со ссылкой на доклад комитета.

    «Более 260 статей, опубликованных RT и Sputnik за шесть месяцев до референдума, были так широко распространены в Twitter, что их могли увидеть до 134 миллиона раз», — отмечается в статье.

    Однако нет информации о том, могло ли это повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году.

    По словам сайта RT, публикации крупных групп, поддерживающих Brexit, Leave и Leave.eu посмотрели 33 миллиона и 14 миллионов раз соответственно.

    «Если это действительно так и наши службы безопасности не смогли прийти к выводу о степени или влиянии российского вмешательства на референдум 2016 года, то это вызывает серьезные вопросы, которые требуют серьезные ответов», — пояснил теневой министр иностранных дел Великобритании Эмили Торнберри.