Мир 24 июня 2023, 15:12 Великобритания обсудит ситуацию в России с союзниками Премьер Британии Сунак в течение дня обсудит ситуацию в России с союзниками РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство Великобритании в течение субботы обсудит ситуацию в России с союзниками. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Риши Сунак, его слова привела телерадиокомпания «Би-би-си».

«Мы длительное время пристально наблюдаем за действиями России на территории Украины, которые могут нанести дестабилизирующий эффект. Что касается нынешней ситуации, то мы также отслеживаем ее развитие и держим связь с союзниками. С некоторыми из них я поговорю позднее в субботу», — сказал он.

Реклама

Политик подчеркнул, что всем сторонам необходимо защищать гражданское население и проявлять ответственность.

Также Сунак ушел от ответа на вопрос о том, обсуждал ли он события в России с украинским президентом Владимир Зеленским.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин заявил, что ответственные за военный мятеж понесут ответственность перед законом и народом.