24 июня 2023, 15:12
Великобритания обсудит ситуацию в России с союзниками
Премьер Британии Сунак в течение дня обсудит ситуацию в России с союзниками
Правительство Великобритании в течение субботы обсудит ситуацию в России с союзниками. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Риши Сунак, его слова привела телерадиокомпания «Би-би-си».
«Мы длительное время пристально наблюдаем за действиями России на территории Украины, которые могут нанести дестабилизирующий эффект. Что касается нынешней ситуации, то мы также отслеживаем ее развитие и держим связь с союзниками. С некоторыми из них я поговорю позднее в субботу», — сказал он.
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Политик подчеркнул, что всем сторонам необходимо защищать гражданское население и проявлять ответственность.
Также Сунак ушел от ответа на вопрос о том, обсуждал ли он события в России с украинским президентом Владимир Зеленским.
Утром 24 июня президент России Владимир Путин заявил, что ответственные за военный мятеж понесут ответственность перед законом и народом.
Великобритания
Россия
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