Великобритания объявила о введении карантина с ноября

Жители королевства смогут выходить из дома в магазин, на работу, учебу и ради занятий спортом. До декабря продлевается программа компенсации затрат неработающим предприятиям.



Джонсон отметил, что основные магазины останутся открытыми, поэтому «нет необходимости делать запасы».



«Мы будем стремиться ослабить ограничения, возвращаясь к многоуровневой системе на местном и региональном уровнях с учетом последних данных», — пояснил Джонсон.

Школы, колледжи и университеты продолжат работать, чтобы дети могли получить образование.



Британский премьер пояснил, что он прекрасно понимает, каким ударом новые ограничения станут для бизнеса и искренне об этом сожалеет.

Окончательный вопрос о параметрах и принимаемых мерах парламент примет в ближайшую среду. Джонсон аргументировал введение ограничений примером европейских стран, которые уже пошли на такой шаг.

Вслед за Францией и Германией в субботу, 31 октября, о новом этапе карантина объявила Австрия. С 3 ноября в стране введут комендантский час с 20:00 до 6:00. В это время гражданам нельзя будет приходить в гости друг к другу.

Закроются рестораны и бары. Но они смогут продавать свою продукцию на вынос. Гостиницы будут принимать только гостей, приезжающих в командировки.Школьники старше 14 лет и студенты перейдут на удаленное обучение.

Бизнес должен перевести на дистанционную работу наибольшее количество сотрудников. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал жителей максимально сократить число социальных контактов. Он отметил, что можно гулять, заниматься спортом, но стараться не приглашать гостей и не устраивать вечеринок.