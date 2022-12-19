Мир 19 декабря 2022, 15:44 Великобритания не увидела смысла в переговорах о прекращении огня на Украине Премьер Британии Сунак назвал вывод российских войск условием переговоров по Украине РИА «Новости»

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Переговоры по прекращению огня на Украине могут начаться только после ухода российских войск. С таким заявлением на встрече с главами правительств стран Северной Европы и Балтии в Риге выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом сообщила канцелярия кабмина Соединенного Королевства.

В ходе своего выступления Сунак подчеркнул, что односторонний призыв к прекращению огня на Украине сегодня не имеет никакого смысла. По его мнению, российские военные воспользуются передышкой для перестроения и укрепления войск.

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«До тех пор, пока Россия не выведет войска с территории Украины, нельзя вести настоящие переговоры», — заявил Сунак.

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Заявление британского премьера прозвучало после объявления Великобритании, что в 2023 году она поставит на Украину сотни тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму 250 миллионов фунтов. Страна уже передала украинским войскам реактивные системы залпового огня, а также 125 зенитных орудий.