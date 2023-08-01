Мир 01 августа 2023, 08:22 Великобритания не дала визы российским дипломатам для участия в сессии ООН Великобритания не дала визы российским делегатам для участия в сессии ООН в Лондоне Pxhere

Читать 360tv в

Британское правительство не выдало визы российской стороне для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в Лондоне. Мероприятия проходило с 23 по 28 июля. Информация об этом появилась на сайте постоянного представительства России при всемирной организации.

«Правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (ОПФП ООН), проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной Морской Организации (ИМО)», — заявило постпредство.

Реклама

Представители России добавили, что делегаты от РФ с разрешения Конференции ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) и Генассамблеи ООН могли представлять сведения в руководящие органы.

Дипломаты высказали сожаление в связи с решением Великобритании. По их мнению, Соединенное Королевство нарушило свои международные обязательства, как государство, где находится штаб-квартира ИМО. Также британские власти бросили вызов принятым Конференцией ФАО и Генассамблеей ООН решениям. Постпредство заявило, что подобное безответственное поведение может быть принято только в рамках «так называемого „международного порядка, основанного на правилах“, но никак не международного права».