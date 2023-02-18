Мир 18 февраля 2023, 18:27 Великобритания назвала условие прекращения боев на Украине Премьер Британии Сунак потребовал привлечь Россию к ответственности за спецоперацию РИА «Новости»

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Международное право необходимо пересмотреть, чтобы привлечь Россию к ответственности за проведение специальной военной операции. Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Он пояснил, что достижение мира на Украине возможно только при восстановлении международного порядка, от которого зависит коллективная безопасность. Для этого необходимо принятие решений на всеобщем уровне.

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«Весь мир должен добиться привлечения России к международной ответственности», — привела слова Сунака газета Daily Mail.

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Британский премьер добавил, что необходимо выработать механизм, чтобы добиться компенсации от России средств, направленных на восстановление Украины, чью безопасность в будущем должна гарантировать новая структура.

В ходе своего выступления премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна станет первой, кто предаст украинским войскам дальнобойное вооружение. По его словам, его можно использовать для удара по всем территориям, которые киевский режим считает своими, в том числе по Крыму.