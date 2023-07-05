Мир 05 июля 2023, 18:55 Великобритания назвала сроки старта обучения украинских летчиков Замминистра обороны Хиппи: Великобритания начнет обучение до 20 летчиков ВСУ в августе U.S. Department of Defense

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Великобритания начнет учить летчиков Вооруженных сил Украины управлять западной авиатехникой в августе 2023 года. Об этом сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, его слова привел ТАСС.

«Великобритания начнет базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе», — указал заместитель главы британского Минобороны.

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Хиппи назвал срок старта обучения в письменном ответе на вопрос депутата палаты общин британского парламента Люка Полларда, который представляет оппозиционную Лейбористскую партию.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что Соединенное Королевство не передаст Украине истребители Eurofighter Typhoon. Однако страна поддержит любое государство, которое решит поставить ВСУ советские истребители или американские F-16, указывал глава министерства.

Ранее французское издание Le Figaro сообщило, что около половины украинских военных, обученных в Прибалтике, погибли или пропали после отправки в район Артемовска. При этом Франция собирается обучить еще четыре тысячи военнослужащих ВСУ в 2023 году.