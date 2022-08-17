Великобритания назвала «рутинной операцией» провокацию своего самолета-разведчика

Посольство Великобритании отреагировало на сообщения о нарушившем границу России самолете. В диппредставительстве заявили, что воздушное судно просто выполняло «рутинную операцию», сообщил RT.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что воздушную границу России нарушил британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135. По данным министерства, российский истребитель МиГ-31БМ вытеснил британский самолет за пределы территории РФ.

«Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании», — отметили в Минобороны.

В посольстве Великобритании сегодня заявили, что 15 августа самолет королевских ВВС RC-135W Rivet Joint выполнял «рутинную операцию» в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях, а российский МиГ-31 совершил «опасный маневр сближения» с воздушным судном.