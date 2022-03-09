Великобритания назвала преступлением появление самолетов РФ в ее небе

Появление любого российского самолета в небе над Великобританией будет приравнено к уголовному преступлению. Об этом в своем Twitter сообщил министр транспорта страны Грант Шэппс.

«Я объявил уголовным преступлением вход любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании, и теперь правительство может задерживать эти самолеты», — написал Шэппс.

Ранее Великобритания закрыла небо для всех самолетов из России, включая частные джеты. В свою очередь Россия также ограничила использование своего воздушного пространства для зарегистрированных в Британии самолетов или связанных с ней, в том числе для транзитных рейсов.

Ранее глава МВД Великобритании Прити Пател направила в Интерпол письмо с просьбой немедленного приостановления доступа России к системе организации из-за спецоперации на Украине.

При этом премьер-министр страны Борис Джонсон заявил в материале для издания The New York Times, что НАТО не испытывает враждебности по отношению к гражданам РФ в связи со спецоперацией на Украине.