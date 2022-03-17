Великобритания направит в Польшу комплексы ПВО Sky Sabre

Великобритания планирует разместить в Польше комплексы ПВО Sky Sabre. Также туда отправится 100 британских военных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу британского Минобороны Бена Уоллеса.

«Могу объявить, что мы размещаем в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 человек персонала», — сказал он.

По данным RT, действия Великобритании нацелены на поддержку Польши и обспечение безопасности воздушного пространства.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал статью о спецоперации России на Украине. МИД РФ назвал материал манипуляцией, состоящей из искаженных фактов.