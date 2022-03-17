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    17 марта 2022, 16:28

    Великобритания направит в Польшу комплексы ПВО Sky Sabre

    Дарья Морозова

    Великобритания планирует разместить в Польше комплексы ПВО Sky Sabre. Также туда отправится 100 британских военных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу британского Минобороны Бена Уоллеса.

    «Могу объявить, что мы размещаем в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 человек персонала», — сказал он.

    По данным RT, действия Великобритании нацелены на поддержку Польши и обспечение безопасности воздушного пространства.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал статью о спецоперации России на Украине. МИД РФ назвал материал манипуляцией, состоящей из искаженных фактов.