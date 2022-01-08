Великобритания намерена разработать гиперзвуковое оружие из-за России

Великобритания намерена заняться разработкой гиперзвуковых ракет, поскольку этот вид оружия есть у России. Об этом сообщил начальник штаба обороны Соединенного Королевства Тони Радакин в интервью The Times.

Такие планы, по его словам, связаны с растущей военной мощью России.

«У нас нет их [гиперзвуковых ракет], мы должны обладать ими», — сказал Радакин.

Начальник штаба обороны также заметил, что «глубоко обеспокоен» ситуацией на российско-украинской границе.

В связи с этим, по словам Радакина, британскому правительству предоставили возможные варианты «военных действий» на случай гипотетического вторжения России на Украину.

Вопрос сокращения вооружений в Восточной Европы намерены поднять администрация Байдена на предстоящих переговора с российской делегацией. Еще одной темой переговоров станут масштабы военных учений, проводимых в Восточной Европе. Американцы ждут, что Россия согласиться уведомлять о передвижении своих войск, а также ракет «Искандер», способных нести ядерный заряд. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в службе безопасности США.