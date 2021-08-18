Великобритания намерена принять около 20 тысяч беженцев из Афганистана

Британское правительство согласовало программу, которая предполагает переселение в Соединенное Королевство 20 тысяч беженцев из Афганистана. Об этом сообщила глава МВД страны Прити Пател. Она также призвала Евросоюз и другие страны следовать британскому примеру.

«Наша новая программа переселения афганских граждан позволит нам принять до 20 тысяч человек, которые вынуждены бежать из Афганистана. Первые пять тысяч прибудут в течение года», — написала министр в авторской статье, опубликованной на сайте Daily Telegraph.

Пател подчеркнула, что Великобритания не может действовать в одиночку и обсуждает с другими западными странами необходимость оказать помощь населению Афганистана после возвращения к власти радикального движения «Талибан»*.

До этого Великобритания, как напомнила Пател, осуществила схожую программу, чтобы принять около 20 тысяч беженцев из Сирии.

«Соединенное Королевство делает все возможное, призывая другие страны помочь. Мы хотим быть примером для других, но не можем сделать это одни», — написала глава МВД Британии.

По ее словам, премьер-министр страны Борис Джонсон разговаривал с партнерами Великобритании, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, французского лидера Эммануэля Макрона, генеральных секретарей НАТО и ООН Йенса Столтенберга и Антониу Гутерриша.

Пател также отметила, что обсуждала вопросы переселения и миграции с партнерами Великобритании по разведывательному альянсу Five Eyes. Помимо Соединенного Королевства туда также входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из страны американских войск. Боевики радикального движения «Талибан»* 15 августа вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Занимавший должность президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну еще до прихода боевиков. Где он находится сейчас, неизвестно. За ним последовали чиновники и военные.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой государства. Он заявил, что связывается с мировыми лидерами для получения поддержки.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.