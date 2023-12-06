06 декабря 2023, 06:11
Великобритания накажет поставщиков военных товаров в Россию
МИД Великобритании анонсировал санкции против военных поставщиков России
Великобритания анонсировала новые антироссийские санкции. На этот раз накажут компании, которые поставили России комплектующие и оборудование для военных целей, сообщили «Известия».
«Великобритания в среду [6 декабря] введет санкции в отношении военных поставщиков, которые поддерживают военную машину Путина», — объявил британский МИД.
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Ограничения наложат на работу иностранных поставщиков, экспортировавших оборудование и комплектующие в Россию. Их внесут в список из десятков физических и юридических лиц, которые накажут за помощь в проведении спецоперации.
Новый пакет санкций анонсировали накануне визита министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Вашингтон. Он встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и членами конгресса.
На прошедшем саммите министров иностранных дел НАТО Дэвид Кэмерон убеждал союзников нарастить производство боеприпасов для Украины. Он призвал заключить больше контрактов на ближайшие несколько лет.
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