Мир 13 февраля 2023, 12:12 Великобритания начала вербовку украинских беженцев для отправки на передовую Посол Келин сообщил о вербовке Британией украинских беженцев для отправки на фронт РИА «Новости»

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Украинская дипмиссия в Великобритании начала вербовать на фронт украинских беженцев, прибывших в страну после начала специальной операции. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«По нашим данным, в Великобритании началась вербовка украинских беженцев, прибывших в страну. Знаю, что письма рассылает украинское посольство», — сказал он.

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По словам Келина, дипломаты ищут беженцев, подходящих под процесс мобилизации.

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Ранее британские СМИ сообщили, что беженцы с Украины сталкиваются с огромными экономическими трудностями после завершения шестимесячной программы спонсорства. По данным The Guardian, на улице рискуют оказаться свыше 50 тысяч семей: обеспечить себе проживание в частном доме затруднительно, даже работая на полную ставку.

Политолог Евгений Михайлов сообщал «360», что российские военные перемалывают в боях лучший кадровый состав ВСУ, из-за чего украинское командование вынуждено отправлять на фронт необученные подразделения.