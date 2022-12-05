Мир 05 декабря 2022, 16:29 Великобритания начала продавать монеты с изображением Гарри Поттера и профессора Дамблдора РИА ФАН: стоимость монет, посвященных Гарри Поттеру, составит от 5 тыс евро Royal Mint

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В Великобритании начали продавать монеты с изображением Гарри Поттера, профессора Дамблдора и поезда «Кингс-Кросс». Об этом написало РИА ФАН.

Выпущенная коллекция посвящена 25-летию первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень». На другой стороне монеты отчеканено изображение Елизаветы II. В следующем году вместо нее будут чеканить портрет Карла III.

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Приобрести монету можно от 5 до 11 тысяч евро в зависимости от металла. Многие монеты из выпущенной линейки имеют уникальный дизайн — при вращении можно увидеть число 25.

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Ранее кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал новость о продолжении франшизы о Гарри Потере и выпуск сериала о нем. По словам эксперта, сериал о мальчике-волшебнике, создание которого сейчас обсуждается в крупнейшем концерне по производству фильмов в США, ждет огромный успех у зрителей. Известно, что компания Warner Bros. TV проявила интерес к созданию сериала по вселенной поттерианы.