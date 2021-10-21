Великобритания начала переговоры с Украиной о продаже ракет

Власти Великобритании начали переговоры с Украиной касательно продажи первой в истории партии вооружения и ракет. Об этом написала газета Times со ссылкой на украинский источник.

По предварительным данным, речь идет о ракетах «земля-земля» и об авиационных ракетах. Кроме того, британское Министерство обороны решает вопрос о продаже ракет Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA. Их планируют использовать для установки на кораблях украинских ВМС. Также рассматривается возможность поставок ракет Brimstone воздушного базирования.

Не исключено, что эти переговоры могут быть связаны со строительством трубопровода «Северный поток — 2». И вызваны укреплением отношений между двумя странами после выхода Великобритании из Евросоюза. Но пока это лишь предположения.

В середине сентября СМИ писали, что США намерены передать Украине систему ПРО «Железный купол». По предварительным данным, такую поправку в проект военного бюджета страны на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин. Эту идею поддержали обе партии.