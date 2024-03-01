Мир 01 марта 2024, 11:08 Великобритания начала готовить солдат к позиционным боям BI: конфликт на Украине заставил Великобританию готовить солдат к окопным боям Kay Nietfeld / Global Look Press

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Британская армия начала готовить своих солдат к позиционным боям из-за украинского конфликта. Об этом сообщил журнал Business Insider.

«Наблюдая за боевыми действиями между Россией и Украиной, британская армия уделяет особое внимание подготовке к позиционной войне», — отметил автор публикации.

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Речь идет об окопных боях, поскольку другие методы ведения боевых действий уже устарели. В статье сказано, что ВС других стран блока НАТО также начали подготовку военнослужащих к наземным боям.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин выразил опасения из-за успехов российской армии. По его мнению, без поддержки США украинские военные продолжат отступать. Поражение Украины может привести к прямому столкновению России и альянса, подытожил он. Слова Остина в МИД РФ сочли подтверждением того, что США — страна-агрессор.