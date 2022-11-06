Мир 06 ноября 2022, 22:51 Великобритания могла предотвратить конфликт на Украине до начала боевых действий — адвокат Риза Британский королевский адвокат Али Риза признал вину ЕС и США в конфликте на Украине freepik

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Британский королевский адвокат Альпер Али Риза признал, что королевство могло предупредить начало украинского конфликта. Об этом он рассказал в статье для газеты Cyprus Mail.

Али Риза считает, что британское правительство должно было заверить Россию, что Великобритания и ее союзники не будут поощрять или поддерживать членство Украины в НАТО. Необходимо было попытаться развеять опасения России вместо того, чтобы настойчиво отстаивать суверенное право каждой страны на вступление в НАТО, сказал адвокат.

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«Россия мыслит категориями стратегической защиты огромного массива суши, и пока вы не признаете их опасения, они не будут слушать ни слова из того, что вы говорите», — подчеркнул Али Риза.

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Он считает, что Европа сможет перестать зависеть от российского топлива только постепенно и неспешно. Для этого, по его мнению, нужно прекратить конфликт на Украине.

«Для этого необходимо восстановить отношения с Россией и заставить ее и Украину добиваться мира любой ценой», — подчеркнул Али Риза.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что конфликт на Украине усилил важность прекращения зависимости от ископаемого топлива. На экологической конференции ООН он сказал, что борьба с изменением климата является залогом процветания в будущем.