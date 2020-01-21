Великобритания извинилась за «экстремистский» трезубец Украины

Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление, что украинский трезубец включили в пособие для британской полиции по вопросам экстремизма.

«Мы осознаем и сожалеем об оскорблении, причиненном появлением украинского трезубца в наглядном пособии британской полиции», — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Представители посольства еще раз прояснили ситуацию и заявили, что множество символов из этого пособия не представляют интерес в борьбе с терроризмом. Британская сторона признала, что трезубец имеет конституционное, историческое и культурное значение для украинцев.

«Великобритания по-прежнему занимает позицию полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы надеемся на углубление наших двусторонних отношений в будущем», — подытожили в посольстве.

Ранее стало известно, что в британской полиции разработали пособие по борьбе с экстремизмом для силовиков. В него попало фото с татуировкой украинского трезубца в качестве символа, с которым сотрудники правоохранительных органов могут столкнуться в работе. Этот момент ввел в заблуждение и вызвал возмущение украинской стороны.