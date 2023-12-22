Мир 22 декабря 2023, 07:36 Великобритания изучит законность конфискации активов России в пользу Украины Законность конфискации российских активов изучат в МИД Великобритании РИА «Новости»

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Министерство иностранных дело Великобритании изучит законность активов России в пользу Украины. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Тарик Ахмад Уимблдонский.

«Нам необходимо обеспечить соответствие этих мер международному праву. Мы стараемся добиться этого быстрыми темпами», — сказал он.

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Тарик Ахмад отметил, что международные партнеры Британии заблокировали большой объем российских активов, но им еще также предстоит проверит законность нового режима конфискации активов.

Ранее СМИ сообщили, что США усилили переговоры с Великобританией, Канадой, Японией, Италией, Францией и Германией о внесении поправок в законодательство, которое позволит им конфисковать замороженные активы России на общую сумму порядка 300 миллиардов долларов.

Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что на конфискацию активов Россия ответит зеркальными мерами.