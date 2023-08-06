Мир 06 августа 2023, 02:33 Великобритания испугалась слежки Китая через электромобили The Telegraph: Лондон заподозрил Китай в слежке с помощью электромобилей piqsels

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Британские чиновники выразили опасения, что правительство КНР используют импортные китайские электромобили для сбора информации о гражданах страны. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По мнению авторов статьи, после запрета на новые бензиновые и дизельные автомобили, который начнет действовать с 2030 года, на рынке Великобритании начал наблюдаться значительный рост китайских электромобилей. Эксперты уверены, что китайские электрокары будут доминировать на рынке Великобритании из-за низкой стоимости.

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При этом технологии, встроенные в китайские автомобили, могут использовать для сбора информации о местоположении, а также аудиозаписей и видеоматериалов. Также британцы выразили опасения, что такие автомобили наиболее уязвимы перед дистанционным воздействием и их могут отключить за пределами страны.

Ранее на российском рынке начали продавать китайские электромобили NIO ET5. Их назвали главными конкурентами Tesla.