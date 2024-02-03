03 февраля 2024, 17:17
Великобритания испугалась победы Путина
Министр обороны Британии Шэппс: мир не может позволить себе победу Путина
Победу России нельзя допустить. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Грант Шэппс, комментируя решение Евросоюза выделить Украина 50 миллиардов евро.
«Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина», — написал он в соцсети X.
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Пользователи в комментариях призвали Шэппса остановиться и не провоцировать Россию.
На саммите в Брюсселе 1 февраля лидеры Евросоюза договорились выделить Киеву очередной пакет макрофинансовой помощи. Вопрос финансирования будут обсуждать ежегодно.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее выступал против продолжения поддержки Украины, сообщил, что транш пойдет на поддержку экономики страны. В том числе речь идет о социальных выплатах гражданам — пенсиях и пособиях.
В Госдуме заявили, что лидеры Евросоюза приняли решение, которое противоречит национальным интересам.
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