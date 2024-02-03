Мир 03 февраля 2024, 17:17 Великобритания испугалась победы Путина Министр обороны Британии Шэппс: мир не может позволить себе победу Путина РИА «Новости»

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Победу России нельзя допустить. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Грант Шэппс, комментируя решение Евросоюза выделить Украина 50 миллиардов евро.

«Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина», — написал он в соцсети X.

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Пользователи в комментариях призвали Шэппса остановиться и не провоцировать Россию.

На саммите в Брюсселе 1 февраля лидеры Евросоюза договорились выделить Киеву очередной пакет макрофинансовой помощи. Вопрос финансирования будут обсуждать ежегодно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее выступал против продолжения поддержки Украины, сообщил, что транш пойдет на поддержку экономики страны. В том числе речь идет о социальных выплатах гражданам — пенсиях и пособиях.

В Госдуме заявили, что лидеры Евросоюза приняли решение, которое противоречит национальным интересам.