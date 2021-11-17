Великобритания и Украина сообщили о нежелании конфликтовать с Россией

Министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес заявили о нежелании вступать в конфликты с Россией. Они беспокоятся за безопасность Украины из-за военной активности на границе. Выдержку из акта британского министерства передало РИА «Новости».

«У наших правительств нет желания быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы озабочены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной», — сказано в документе.

Сейчас Уоллес приехал с визитом на Украину. В документе отмечено, что встреча стала продолжением сотрудничества по увеличению военных мощностей Украины. Там же Великобритания выразила готовность всегда помогать Украине, чтобы защищать общие ценности и свободы.

Помимо встречи с Резниковым, Уоллес также нанес визит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял, что его страна поддерживает суверенитет Украины из-за приверженности демократическим ценностям, а не из-за желания быть врагами с Россией. Британские СМИ писали, что в планах у Великобритании военная поддержка Украины из-за мыслей о якобы предстоящем нападении России.