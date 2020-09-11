facebook_pixel
    11 сентября 2020, 14:36

    Великобритания и Япония заключили соглашение о свободной торговле

    Анастасия Кременчугская

    Великобритания и Япония достигли соглашения о свободной торговле. Об этом сообщила НСН со ссылкой на профильное британское министерство.

    Отмечается, что это стало первой крупной торговой сделкой Британии после Brexit.

    Благодаря договору, торговый оборот с Японией должен вырасти на 15,2 миллиарда фунтов стерлингов, это почти 20 миллиардов долларов. В Лондоне отметили, что соглашение откроет новые возможности для британских компаний, которые поставляют товары в Японию, поможет создать новые рабочие места.

    Новости SMI.FM