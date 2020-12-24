Великобритания и ЕС заключили торговую сделку по Brexit после месяцев разногласий

«Мы завершили Brexit, и теперь мы можем в полной мере воспользоваться доступными нам фантастическими возможностями», — рассказал представитель Даунинг-стрит.

На пресс-конференции в Брюсселе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что путь к торговой сделке с Лондоном «был долгий и извилистый», но ее, наконец, заключили.

Если бы сделку согласовали на других условиях, то с 1 января ЕС и Великобритания торговали бы по правилам Всемирной торговой организации со всеми пошлинами и квотами. В этом случае ВВП Великобритании ждало снижение на 2%. По мнению специалистов, уровень безработицы в стране, которая пожелала выйти из Европейского союза, вырос бы до 8%.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала торговую сделку по Brexit исторической. Немецкое правительство выработает свою позицию в отношении документа в начале следующей неделе. Теперь эту сделку должен утвердить совет ЕС и Европарламент