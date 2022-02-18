Великобритания подготовилась к самой сильной буре за последние 30 лет

Власти Великобритании готовятся к буре «Юнис». По прогнозам метеорологов Соединенного Королевства, она обрушится на государство уже в пятницу. The Daily Telegraph отметила, что речь идет об ударе стихии, который может стать сильнейшим за более чем 30 лет.

Красный уровень опасности объявлен в графствах Девоншир и Корнуолл на юго-западе Великобритании, а также на южном побережье Уэльса. Скорость ветра в этих местах может превышать 140 километров в час, отметил ТАСС.

Такой уровень опасности говорит о том, что власти считают высокой угрозу жизни людей, ущерба объектам инфраструктуры. Кроме того, предполагаются перебои в работе общественного транспорта, а также в электроснабжении.

Британцам советуют оставаться дома. В первой половине дня в пятницу в Уэльсе отменили железнодорожные поездки, также закрыты школы.

Практически во всей Англии объявлен оранжевый уровень опасности. Он будет действовать с 05:00 до 21:00 (с 08:00 до 00:00 по московскому времени).

На Германию обрушился мощный ураган «Иления». Стихия уже унесла жизни по меньшей мере двух человек. Из-за непогоды приостановлено движение поездов дальнего следования сразу в нескольких федеральных землях ФРГ. Сильные порывы ветра повалили деревья на линии электропередач. Это привело к тому, что десятки тысяч домов остались без электричества.