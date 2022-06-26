Великобритания готова предоставить Украине 525 миллионов долларов кредитных гарантий

Великобритания готова предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии в размере 429 миллионов фунтов, что равняется 525 миллионам долларов. Об этом сказано в распространенном заявлении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Средства Великобритания готова предоставить по линии Всемирного банка. Как указано в распространенном заявлении канцелярии Джонсона, правительство Украины опасается, что если ему не предоставить срочную финансовую помощь, то уже к осени у него закончатся финансовые ресурсы.

«Чтобы помочь справиться с давлением, Великобритания готова предложить очередные 525 миллионов долларов в качестве гарантий по линии Всемирного банка позже в текущем году», — указано в сообщении.

Ранее Джонсон заявлял, что на Украину могут оказать давление, чтобы она заключила мирное соглашение с Россией, хотя это может идти вразрез с интересами киевских властей. По мнению британского премьера, победа РФ станет экономической катастрофой.