Мир 09 мая 2023, 08:39 Великобритания анонсировала отправку на Украину ракет большой дальности WP: Великобритания может отправить Украине ракеты большой дальности РИА «Новости»

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Власти Великобритании собираются отправить ВСУ ракеты большой дальности. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документ, который опубликовал Международный фонд поддержки Украины.

«В уведомлении о закупках <…> Минобороны Соединенного Королевства попросило „выразить заинтересованность“ в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров», — уточнило издание.

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Военный аналитик газеты пришел к выводу, что запрошенные характеристики снарядов соответствуют британским крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow.

Издание, ссылаясь на просочившиеся в Сеть документы Пентагона, напомнило, что американская разведка подтвердила намерение английского военного ведомства направить ВСУ вооружение вместе со своими специалистами.

Ранее США заявили, что сбираются предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,2 миллиарда долларов.