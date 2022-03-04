Великобритания призвала Европу ввести санкции на нефть и газ из России

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс выступила с призывом к европейским странам усилить санкции против России. В частности, ограничительные меры она предложила ввести в отношении нефтяного и газового сектора.

«Мы также будем говорить о санкциях, мы были очень координированными в вопросе санкций, мы демонстрируем полное единство, что оказывает большое негативное влияние на Россию, но мы должны сделать больше, в особенности обратить внимание на нефтяной и газовый сектора, как мы можем уменьшить зависимость по всей Европе от российского газа», — сказала Трасс в эфире телеканала Sky News.

Она добавила, что выступит за это во время дискуссий ЕС и на встрече G7.

Запад вводит санкции в отношении России в ответ на ее специальную военную операцию на территории Украины. В частности, ряд российских банков отключили от системы SWIFT.

Кроме того, свою работу приостановили или прекратили многие автогиганты, бренды одежды. Компания Apple больше не будет экспортировать в Россию свои гаджеты.