Мир 03 сентября 2022, 05:47 Поделиться Telegram

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Viber Великобритании предсказали закрытие заводов из-за цен на электроэнергию Bloomberg: до 60% заводов в Великобритании могут закрыться из-за цен на электроэнергию Pxhere.com

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Риски закрытия шести из 10 предприятий на фоне растущих цен на электроэнергию существуют в Великобритании. Об этом сообщило Bloomberg.

В своем материале агентство ссылается на исследование группы Make UK, которая представляет интересы британских производителей.

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«Нынешний кризис ставит перед производителями суровый выбор между сокращением производства и его полной остановкой, если им не помогут», — сказано в материале, фрагмент которого привел RT.

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К сокращенному рабочему дню уже перешли 13% фабрик Великобритании, следует из данных аналитиков. На более длительное время приостанавливают производство 7% британских заводов.

Исполнительный директор Make UK Стивен Фипсон призвал новое правительство принять необходимые меры. Он отметил, что страна «уже отстает от конкурентов в мире».

ИзданиеThe Sunday Times в конце августа сообщало, что новый британский премьер может отказаться от поддержки Украины, потому что финансовые возможности для этого иссякнут к концу 2022 года.

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