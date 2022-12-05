Мир 05 декабря 2022, 23:32 Великобритании предрекли рост числа бездомных после завершения программы по приему беженцев с Украины Колумнист FT Уоллис спрогнозировал рост числа бездомных украинцев в Великобритании РИА «Новости»

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Популярность гуманитарной программы «Дом для Украины» в Великобритании начала снижаться. Это означает, что разместившие у себя в квартирах беженцев британцы в скором времени разорвут шестимесячные соглашения о приеме. Об этом в своей статье для издания The Financial Times написал журналист Уильям Уоллис.

Оставшиеся без крыши над головой в Великобритании украинцы пополнят число бездомных, которые в стране и без того много. Журналист отметил, что на сегодняшний день без дома остались более двух тысяч выходцев с Украины. Власти муниципалитетов уже подыскивают для них новые места для размещения, но количество таких людей продолжит расти.

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Найти подходящее жилье стало значительно сложнее. Причина кроется в высоких ценах на аренду, которые подстегнули стоимость тепла и горячей воды. При этом поток приезжающих в Великобританию украинцев не прекращается.

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Не поможет даже предусмотренная в рамках программы компенсация британским семьям, которые согласились принять у себя беженцев. Размер выплаты не покрывает их затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Газета The Guardian подсчитала, что участниками программы «Дом для Украины» стали более 100 тысяч беженцев. При этом только 10% британцев из общего числа участников проекта согласились продолжить принимать у себя гостей из другой страны. К Рождеству количество бездомных украинцев может составить 14 тысяч человек, если они не найдут новое жилье или другие семьи, которые согласятся их принять.