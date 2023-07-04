Мир 04 июля 2023, 01:36 «Великий лидер». Западу посоветовали поучиться у Путина уважению к религиям Пользователи Twitter восхитились словами Путина о непростительности неуважения к Корану РИА «Новости»

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Пользователи Twitter прониклись уважением к российскому президенту Владимиру Путину после его слов о Коране и посоветовали западным лидерам поучиться у него. Так они прокомментировали видео, опубликованное американским журналистом Джексоном Хинклом. Подборку собрало РИА «Новости».

На кадрах запечатлели посещение российским лидером Джума-мечети в Дербенте, где ему подарили Коран. На что Путин сообщил, что в России неуважение к священному писанию является преступлением и оно непростительно.

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«Великий лидер! Он знает, как сохранить страну единой», — восхитился один из пользователей.

«Я не ошибся, когда выбрал сторону Путина и России», — согласился с ним второй.

«Президент Путин защищает все религии. И это закреплено в их конституции», — констатировал еще один пользователь.

«Вам, европейцам и американцам, стоит поучиться морали у Путина», — написал другой комментатор.

«Он прав. Запад должен у него поучиться», — подтвердил третий.

Ранее президент Владимир Путин, комментируя сожжение Корана в Стокгольме, вспомнил о победах Петра Первого над шведами.