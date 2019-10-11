Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он стал первым, кто вышел в открытый космос. Весь мир скорбит. NАSА прервало трансляцию из открытого космоса ради сообщения о смерти легендарного человека. Союз и Штаты традиционно соревновались за первенство во Вселенной. «360» выяснил, что об уходе легендарного космонавта написали западные СМИ.

Хотя Леонов не был первым человеком на Луне — чего, кстати, не стеснялся, — он все же добыл свое первое место в космической гонке между США и СССР. 18 марта 1965 года он совершил первый в истории выход в открытый космос, продлившийся 12 минут. Так начали статью в CNN.

Авторы статьи отметили, что американец Эд Уайт повторил подвиг Леонова лишь в июне того же года. В материале вспомнили и об экспериментальном полете 1975 года «Аполлон» — «Союз», известном как «рукопожатие в космосе». Это программа совместного полета советского космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля «Аполлон». Тогда именно Леонов встретился с иностранными космонавтами в космосе.

«Леонов также был прославленным художником, который привез в космос цветные карандаши, чтобы нарисовать вид на Землю. Его рисунок восхода солнца считается первым произведением искусства, созданным в космосе», — сказано в работе CNN.

Именно этим рисунком в своем Тwittеr почтил память легендарного космонавта астрофизик Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл.

В The Independent также напомнили, что Алексей Леонов был выбран первым советским человеком, высадившимся на Луне. Правда, это было до того, как миссию отменили.

В издании отметили, что космонавт стал успешным ученым, бизнесменом и даже политиком. Но все же оставался верным космическому пространству.

«Вы просто не можете это понять… Только в космосе можно почувствовать величие и гигантские размеры окружающей человека среды — на Земле такого не почувствуешь», — приводят в статье слова Леонова.

Журнал Time также не обошел уход легендарного человека стороной. Авторы материала вспомнили, что космонавту недавно исполнилось 85 лет. И тогда коллеги — Алексей Овчинин и Олег Кононенко — поздравили героя, вынеся его портрет в открытый космос и записав видеообращение.

В Daily Mirror отметили, что именно «невероятный подвиг» советского космонавта с выходом в открытый космос сформировал космическую гонку между СССР и Штатами. Авторы материала назвали Леонова героем нации и подробно рассказали о сложной миссии летчика.

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«Его выход в открытый космос стал огромной победой СССР в космической гонке в разгар холодной войны», — говорится в статье.

Газета The Economic Times же обратила внимание на важность поступка Леонова для всего мира: «Его выход в космос ставил перед СССР две главные цели — побить американцев и показать миру, что люди могут войти в вакуум космоса».

При этом издание отметило, что космонавт пережил жену Светлану Леонову, двух дочерей и двух внуков.

В CBS News сообщили, что Леонов долго болел и скончался в больнице имени Бурденко. Авторы статьи сослались на Наталью Филимонову — помощницу космонавта.