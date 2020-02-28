Великий герцог Люксембурга посетит Москву в День Победы

О приезде Великого герцога объявил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн. Такое заявление он сделал перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Могут вас заверить, что великий герцог Анри приедет на празднование 9 Мая в Москву», — подчеркнул Ассельборн.

Ранее Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность мероприятий, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне.