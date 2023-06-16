Мир 16 июня 2023, 09:20 Вектор отношений США и Китая может привести к конфликту — Киссинджер Экс-госсекретарь США Киссинджер: вектор отношений США и Китая может вылиться в конфликт Freepik

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Нынешний формат отношений США и КНР может привести к конфликту в будущем. Огромную роль в этом играют разногласия стран по поводу Тайваня. Такое заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью агентству Bloomberg.

«Учитывая нынешнюю траекторию отношений, я полагаю, что военный конфликт возможен», — сказал он.

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Дипломат уверен, что отношения Америки и Китая необходимо изменить. Но как именно это сделать — не пояснил.

Отношения между США и КНР обострились после того, как занимавшая пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси поехала на остров Тайвань, который китайская сторона считает одной из своих провинций. Эксперты начали замечать признаки начала новой холодной войны между странами.

Несмотря на старания США и их союзников КНР удается сохранять независимость. Тем не менее коллективному Западу очень не нравится, что Китай поддерживает дружеские отношения с Россией. Видя, что к политическому Альянсу добавляется еще и Иран, реальность для американской стороны воплощается в худший кошмар, поэтому Штаты пытаются вырвать Иран из китайско-российской повестки.